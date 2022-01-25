Как сообщает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук в последнем сезоне стала ведущей шоу "Танців з зірками", причем во время работы не обошлось без разных конфликтов. Несмотря на это, Иванна довела съемки до конца и смогла даже набрать свою аудиторию в Инстаграм.

Теперь Иванна также активно рассказывает в сети о своей жизни, отдыхе с мужем-миллионером и говорит о планах на будущее. Недавно артистка отправилась на отдых в Африку, поэтому большую часть времени уделяет экскурсиям по незнакомой ей местности.

Также Иванне решила показать, как нежится по утрам с мужем в роскошном номере отеля или же наслаждается невероятным видом из ванной комнаты.

«Когда утром открываешь глаза, а тут такой вид. Только посмотрите!» - пишет Иванна.

Также Иванна поделилась в Instagram кадрами из путешествия в Кению. Оказалось, звезда побывала в бедной африканской деревне и встретилась с ее жителями. Особенно телеведущую впечатлили дети, о чем она рассказала в своем посте.

Напомним, "Подают мясо страуса и крокодила": Онуфрийчук похвасталась, как проводит время после Мальдив и Франции.

Как сообщала Politeka, Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину с мужем-миллионером: "Пришло время…".

Также Politeka писала, что Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук сделала признание о свадьбе с миллионером: "Хотелось устроить...".