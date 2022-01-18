Украинская телеведущая и актриса Иванна Онуфрийчук, которая вышла замуж за казахского миллионера Алмаза, показала их отдых в городе Найроби в Кении.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 35-летняя украинская ведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в крайнем сезоне шоу "Танці з зірками", часто делится личными фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.

На этот раз Онуфрийчук решила опубликовать кадры с отдыха в городе Найроби, в Кении, куда отправилась со своим мужем Алмазом. Так, Иванна показала их поход в знаменитый "The carnivore restaurant", где подают широкое разнообразие мяса.

"Наш гид настойчиво рекомендовал нам посетить этот экзотический ресторан. Ведь именно здесь, кроме традиционных мясных блюд, подают мясо страусов и крокодила", - рассказала Иванна Онуфрийчук.

Ведущая отметила, что там был очень специфический запах и сказала, что попробует мясо ради любопытства.

Напомним, что недавно Иванна вместе со своим мужем отдыхали на Мальдивах и были во Франции на элитном горнолыжном курорте Куршевель.

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