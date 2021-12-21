Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Иванна Онуфрийчук поделилась снимком, сделанным в самолете.

«Наконец-то! Долгожданный отдых 😍 Вдвоем с любимым нежиться на солнышке и наслаждаться в последние дни 2021-го. Мы оба много работали в последнее время, поэтому пришло время отоспаться и перезарядиться», - написала она.

Также Иванна Онуфрийчук предложила пользователям Сети угадать, где она с мужем проведет отпуск.

Среди озвученных вариантов были Мальдивы, Шри-ланка, Майами, Бали, ОАЭ, Сейшелы.

Не обошлось и без комплиментов 26-летней красотке.

«Какая Вы умничка», «Какая вы красавичка», «Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает», «Хорошего отдыха», - писали в комментариях.

Как известно, недавно Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера, с которым до этого жила в гражданском браке. Избранника украинской телеведущей зовут Алмаз. Он – непубличная личность. Известно, что компании бизнесмена казахского происхождения находятся в Швейцарии.

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