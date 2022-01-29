Український актор, спортсмен і колишній стриптизер Олексій Суровцев, розповів про свою невдачу, засвітивши кухню і ванну - за його словами, таке трапляється не вперше.

Олексій Суровцев минулого року пережив кілька сильних невдач - він одним з перших покинув проєкт "Танці з зірками-5", і розлучився з Анною Скворцовою - призеркою чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодібілдингу, пише Politeka.net.

У своєму пості перед Новим роком артист пообіцяв почати життя з чистого аркуша. Однак і у 2022-му його продовжують переслідувати невдачі.

"І знову меблеве фіаско", - написав він.

У своєму сторіс Instagram спортсмен розповів, що замовив поличку у ванну, але кріплення не встали як треба. Відео артист записував на кухні, засвітивши інтер'єр.

"З меблями мені не щастить. Коротше, купив таку поличку, замовив... Це поличка над пральною машинкою. Знаєте, щоб все так скласти - рушники, всі справи... Коротше, приїхала поличка, і щоб ви розуміли, ось ці ось дірки - вони повинні збігатися, але з меблями мені щось взагалі не щастить, але цього разу вони обіцяли взагалі без проблем поміняти", - розповів Олексій Суровцев.

А пізніше артист таки зібрав поличку і поставив її над машинкою, трохи засвітивши ванну кімнату.

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