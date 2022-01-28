Відомий телеведучий Богдан Юсипчук представив всім свою нову кохану Вероніку - користувачі Мережі тут же відреагували, згадавши про колишню учасницю шоу "Холостяк".

Богдан Юсипчук - український актор і телеведучий "1+1" вперше вийшов у світ зі своєю новою коханою Веронікою, повідомляє Politeka.net. Фото з парою розлетілися мережею.

Пара прийшла на допрем'єрний показ фільму "Дикі". Дівчина професійно співає.

За словами Юсипчука, вони познайомилися в гостях у спільної подруги. Кілька разів обидва зустрілися в компанії, а пізніше артист запросив Вероніку на побачення, він зрозумів, що з нею цікаво і хоче бачити її частіше, так у них зав'язалися стосунки.

У Мережі новина зібрала багато коментарів і лайків. Люди робили компліменти парі, а також згадували "весілля" Богдана Юсипчука з колишньою учасницею "Холостяк" Юлією "Зайкою" Бельченко.

"Юля Зайка вам більше підходила", " а де Зайка?", "Яка красива і талановита дівчина😍 і яка красива пара😍", " хороша обкладинка. Очі ,волосся, ноги... а тільки Богдан знає, що всередині цукерки", " така хороша пара. Бажаю вам здорових хороших діток ❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Богдан Юсипчук і Юлія "Зайка" розіграли фейкове весілля для реклами нового майданчика для проведення весільних заходів.

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