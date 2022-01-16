Как сообщает Politeka.net, бывшая участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко прославилась благодаря скандальному поведению на проекте, а также финальному выпуску. Тогда она проиграла другой учаснице, но это не помешало ей получить собственную "армию" фанатов.
Вчера Юлия решила отправиться на отдых во Львов вместе с бывшей соперницей на шоу «Холостяк», с которой подружилась и даже не раз отдыхала раньше вместе. Так, Надин и Юлия устроили себе насыщенные выходные, прогулялись по памятным местам, магазинам и рассказали о неловких ситуациях.
О забытых вещах и даже белье в примерочной девушки высказались на улице, во время прогулки. После они отдыхали у бассейна в отеле и поспешили покрасоваться фигурами: «Морковь и салатик» - назвали они себя из-за цвета купальников.
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До этого Юлия заинтересовала видео с экс-участницей "Холостяка" Надин, которая выбыла из шоу задолго до финала, однако успела подружиться с девушкой и даже не раз отдыхала вместе с ней.
«Самолёт реально стремный, надеюсь мы долетим. Надин говорит, что самолет похож на маршрутку, едущую на Черновцы» - посмеялась «Зайка» над самолетом, в котором летела во Львов. После она с Надин также показала сладкий перекус, который им дали во время обслуживания.
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