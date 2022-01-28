Богдан Юсипчук - украинский актер и телеведущий "1+1" впервые вышел в свет со своей новой возлюбленной Вероникой, сообщает Politeka.net. Фото с парой разлетелись по Сети.

Пара пришла на допремьерный показ фильма "Дикие". Девушка профессионально поет.

По словам Юсипчука, они познакомились в гостях у общей подруги. Несколько раз оба встретились в компании, а позже артист пригласил Веронику на свидание, он понял, что с ней интересно и хочет видеть ее чаще, так у них завязались отношения.

В Сети новость собрала много комментариев и лайков. Люди делали комплименты паре, а также вспоминали "свадьбу" Богдана Юсипчука с бывшей участницей "Холостяк" Юлией" Зайкой" Бельченко.

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"Юля Зайка вам больше подходила", "А где Зайка?", "Какая красивая и талантливая девушка😍 И какая красивая пара😍", "Хорошая обложка. Глаза, волосы, ноги… А только Богдан знает, что внутри конфеты", "Такая хорошая пара. Желаю вам здоровых хороших деток ❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Богдан Юсипчук и Юлия "Зайка" разыграли фейковую свадьбу для рекламы новой площадки для проведения свадебных мероприятий.

Напомним, Юля "Зайка" из "Холостяка" после фальшивой свадьбы снова появилась в образе невесты

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