Красотка Юлия Бельченко ("Зайка") из "Холостяка" с Заливако устроила соблазнительную фотосессию у елки и поздравила с Новым годом.

Как сообщает Politeka.net, бывшая участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко ("Зайка") часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась соблазнительными кадрами у елки и поздравила с Новым годом.

На снимках Юля запечатлена в светлой праздничной локации с яркой наряженной елкой. Перед камерой красотка появилась в роскошном золотистом платье с открытой спиной, которое подчеркнуло идеальную фигуру и соблазнительные изгибы тела. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с бордовой помадой на губах.

В подписи к фотографиям Бельченко написала: "С Новым 2022 годом. Слушайте своё сердце – оно всё знает. Цените, уважайте и любите себя всей душой, ведь вы – самый главный человек в вашей жизни. Желаю обрести истинное счастье в новом году".

Напомним, Юля "Зайка" после "Холостяка" "поплакалась" из-за переезда: "Закончилась моя лухари жизнь".

Как сообщала Politeka, Юля "Зайка" из "Холостяка" честно высказалась о стыде и клейме "плохой девочки": "Это действительно недостаток или...".

Также Politeka писала, что Экс-участница "Холостяка" Юля "Зайка" потребовала кольцо за 2 млн. гривен: "Женишься на мне?".