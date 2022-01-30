Кожен проводить відпочинок по-різному, в тому числі й зірки - в Мережі вирішили показати такі різні вихідні у знаменитостей, які постали стилях, що відрізняються.

Кожна людина намагається по своєму провести дозвілля - одні вбираються і йдуть на якийсь захід, інші - люблять посидіти вдома, передає Politeka.net.

У Мережі представили образи зірок в різний проміжок часу. Наталя Могилевська позувала в піжамі, ведуча Соломія Вітвіцкая - під час прогулянки взимку, зірка "Квартал 95" Олена Кравець - в рожевому костюмі, Оля Полякова - у вечірньому образі.

"Саме час планувати свій відпочинок💫

Вибирай свій зоряний образ на найближчий уїк-енд і став емодзі в коментарях👇 🏻", - написали автори поста.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"😍😍😍", "😎😎", - більшість користувачів Мережі віддали голоси за образ Наталії Могилевської, тим самим кажучи, що проведуть вихідний по-домашньому.

Зазначимо, Оля Полякова намагається проводити вихідні вдома. Зірка готує всякі смаколики й відправляється на прогулянку з молодшою донькою, Алісою. Про все це зірка розповідає у своїх сторіс Instagram.

Нагадаємо, що Могилевська в наряді з вирізом і пір'ям похизувалася перед Женею Котом і Борисюком

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової в червоному костюмі перевершила маму