Каждый человек старается по своему провести досуг - одни наряжаются и идут на какое-то мероприятие, другие - любят посидеть дома, передает Politeka.net.
В Сети представили образы звезд в разный период времени. Наталья Могилевская позировала в пижаме, ведущая Соломия Витвицкая - во время прогулки зимой, звезда "Квартал 95" Елена Кравец - в розовом костюме, Оля Полякова - в вечернем образе.
"Самое время планировать свой отдых💫
Выбирай свой звездный образ на ближайший уик-энд и ставь эмодзи в комментариях 👇🏻", - написали авторы поста.
Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев.
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"😍😍😍", "😎😎", - большинство пользователей Сети отдали голоса за образ Натальи Могилевской, тем самым говоря, что проведут выходной по-домашнему.
Отметим, Оля Полякова старается проводить выходные дома. Звезда готовит всякие вкусности и отправляется на прогулку с младшей дочкой, Алисой. Обо всем этом звезда рассказывает в своих сторис Инстаграм.
Напомним, что Могилевская в наряде с вырезом и перьями пощеголяла перед Женей Котом и Борисюком
Как сообщала Politeka, дочь Поляковой в красном костюме превзошла маму