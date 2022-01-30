Каждый проводит отдых по-разному, в том числе и звезды - в Сети решили показать такие разные выходные у знаменитостей, представших отличающихся стилях.

Каждый человек старается по своему провести досуг - одни наряжаются и идут на какое-то мероприятие, другие - любят посидеть дома, передает Politeka.net.

В Сети представили образы звезд в разный период времени. Наталья Могилевская позировала в пижаме, ведущая Соломия Витвицкая - во время прогулки зимой, звезда "Квартал 95" Елена Кравец - в розовом костюме, Оля Полякова - в вечернем образе.

"Самое время планировать свой отдых💫

Выбирай свой звездный образ на ближайший уик-энд и ставь эмодзи в комментариях 👇🏻", - написали авторы поста.

Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев.

"😍😍😍", "😎😎", - большинство пользователей Сети отдали голоса за образ Натальи Могилевской, тем самым говоря, что проведут выходной по-домашнему.

Отметим, Оля Полякова старается проводить выходные дома. Звезда готовит всякие вкусности и отправляется на прогулку с младшей дочкой, Алисой. Обо всем этом звезда рассказывает в своих сторис Инстаграм.

Напомним, что Могилевская в наряде с вырезом и перьями пощеголяла перед Женей Котом и Борисюком

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой в красном костюме превзошла маму