Как передает Politeka.net, Елена Кравец является звездой "Квартал 95" и создательницей "Женского квартала". На своей странице в Инстаграм артистка поделилась новыми Сториз. На кадрах Елена Кравец решила поделиться советом и наставлением для молодежи. Актриса вспомнила выражение, которое описывает всю её юность.

"Скажу так, ребята. Есть выражение, которое оправдало всю мою юность. Если ты не потратил молодость зря, то значит ты потратил молодость зря. Всё", — с улыбкой на лице высказалась Елена Кравец.

Напомним, Кравец недавно заговорила о изменениях в своей жизни и по этому поводу решилась на перемены во внешности. Долгое время артистка ходила с каре, однако, она решила сделать стрижку еще короче, которая подчеркивает её шикарные черты лица.

Елена Кравец это объяснила тем, что если женщине хочется перемен, то она пытается что-то в себе изменить.

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