Наталья Могилевская - частая гостья различных съемок, куда выбирает самые интересные наряды, передает Politeka.net.
В этот раз певица выступила на концерте "Рождественские встречи", в котором приняли участие и другие знаменитости.
В своих сторис певица решила показать закулисье.
"Покажу вам то, что вы больше всего любите. Закулисье и подготовка к выступлению. Через два часа в эфире", - написала Наталья Могилевская.
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Артистка предстала в наряде с глубоким вырезом и перьями.
Звезда отправилась к звездам, и поздоровалась с ними. В частности, можно было увидеть рядом с Натальей Могилевской танцора Евгения Кота и мужа Ольги Сумской, актера Виталия Борисюка.
Отметим, Наталья Могилевская может себе позволить смену стиля. Звезда старается добавлять красок в свой повседневный гардероб.
Артистка находит время в перерывах между репетициями на шопинг и поиск то, в чем нуждается. Вероятно, образы звезды, как и в этот раз, запоминаются надолго.
Напомним, что Наталья Могилевская за час до выступления неожиданно обратилась к украинцам
Как сообщала Politeka, Могилевская в платье со шлейфом сразила наповал роскошным видом