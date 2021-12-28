Украинская певица Наталья Могилевская, которая была капитаном на шоу "Співають всі", показала закулисье "Рождественских встреч", в съемках которых приняли участие ее коллеги.

Наталья Могилевская - частая гостья различных съемок, куда выбирает самые интересные наряды, передает Politeka.net.

В этот раз певица выступила на концерте "Рождественские встречи", в котором приняли участие и другие знаменитости.

В своих сторис певица решила показать закулисье.

"Покажу вам то, что вы больше всего любите. Закулисье и подготовка к выступлению. Через два часа в эфире", - написала Наталья Могилевская.

Артистка предстала в наряде с глубоким вырезом и перьями.

Звезда отправилась к звездам, и поздоровалась с ними. В частности, можно было увидеть рядом с Натальей Могилевской танцора Евгения Кота и мужа Ольги Сумской, актера Виталия Борисюка.

Отметим, Наталья Могилевская может себе позволить смену стиля. Звезда старается добавлять красок в свой повседневный гардероб.

Артистка находит время в перерывах между репетициями на шопинг и поиск то, в чем нуждается. Вероятно, образы звезды, как и в этот раз, запоминаются надолго.

Напомним, что Наталья Могилевская за час до выступления неожиданно обратилась к украинцам

Как сообщала Politeka, Могилевская в платье со шлейфом сразила наповал роскошным видом