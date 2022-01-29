Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Надя Дорофєєва оприлюднила невеликий ролик, на якому продемонструвала достоїнства своєї фігури.
Дорофєєва, одягнена в довге чорне пальто, ефектно задерла струнку ніжку і поставила її на маленький столик, де стояла пляшка шампанського і келих.
"І я піду
У красивому пальто
По набережній
І зустріч тебе
І в ту ж мить
Закінчиться дощ…
Ось в такому романтичному настрої дарую великий ігристий подарунок", - написала співачка.
Всього за 20 хвилин ролик переглянули понад 60 тисяч разів.
Галкін, знявши як жує Алла Пугачова на домашній кухні, показав, що вони їдять "Скільки того життя"
Дружина Сасанчина з "Голосу країни" після серйозного конфлікту показала, що сталося в їхній родині: відео
3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
Потонув маленький син олігарха, все сталося на очах у брата: «Вистачило хвилини»
"Що нам робити, допоможіть!": жінку затягло під лід на водохресних купаннях, кадри трагедії
Зауважимо, що Надя Дорофєєва любить хвалитися стрункою фігурою. На її сторінці в Instagram багато знімків в купальниках, нижній білизні і навіть піжамі. Артистці подобається ділитися особистими моментами, тому вона без сорому може показати себе і без косметики, і без пишних нарядів.
Нагадавши, Надя Дорофєєва блиснула засмаглим животиком, щоб показати свою ідилію з Дантесом
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в купальнику похвалилася фігурою, вразивши прийомну дочку Потапа
Також Politeka писала, Дорофєєва відповіла на грубі глузування з приводу невдалого фото в купальнику