Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Надя Дорофєєва оприлюднила невеликий ролик, на якому продемонструвала достоїнства своєї фігури.

Дорофєєва, одягнена в довге чорне пальто, ефектно задерла струнку ніжку і поставила її на маленький столик, де стояла пляшка шампанського і келих.

"І я піду
У красивому пальто
По набережній
І зустріч тебе
І в ту ж мить
Закінчиться дощ…

Ось в такому романтичному настрої дарую великий ігристий подарунок", - написала співачка.

Всього за 20 хвилин ролик переглянули понад 60 тисяч разів.

Популярні новини зараз

Галкін, знявши як жує Алла Пугачова на домашній кухні, показав, що вони їдять "Скільки того життя"

Дружина Сасанчина з "Голосу країни" після серйозного конфлікту показала, що сталося в їхній родині: відео

3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"

Потонув маленький син олігарха, все сталося на очах у брата: «Вистачило хвилини»

"Що нам робити, допоможіть!": жінку затягло під лід на водохресних купаннях, кадри трагедії
Показати ще

Надя Дорофєєва

Зауважимо, що Надя Дорофєєва любить хвалитися стрункою фігурою. На її сторінці в Instagram багато знімків в купальниках, нижній білизні і навіть піжамі. Артистці подобається ділитися особистими моментами, тому вона без сорому може показати себе і без косметики, і без пишних нарядів.

Нагадавши, Надя Дорофєєва блиснула засмаглим животиком, щоб показати свою ідилію з Дантесом

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в купальнику похвалилася фігурою, вразивши прийомну дочку Потапа

Також Politeka писала, Дорофєєва відповіла на грубі глузування з приводу невдалого фото в купальнику