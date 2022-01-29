Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Надя Дорофєєва оприлюднила невеликий ролик, на якому продемонструвала достоїнства своєї фігури.

Дорофєєва, одягнена в довге чорне пальто, ефектно задерла струнку ніжку і поставила її на маленький столик, де стояла пляшка шампанського і келих.

"І я піду

У красивому пальто

По набережній

І зустріч тебе

І в ту ж мить

Закінчиться дощ…



Ось в такому романтичному настрої дарую великий ігристий подарунок", - написала співачка.

Всього за 20 хвилин ролик переглянули понад 60 тисяч разів.

Зауважимо, що Надя Дорофєєва любить хвалитися стрункою фігурою. На її сторінці в Instagram багато знімків в купальниках, нижній білизні і навіть піжамі. Артистці подобається ділитися особистими моментами, тому вона без сорому може показати себе і без косметики, і без пишних нарядів.



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