Так, 31-летняя Дорофеева поделилась у себя в Инстаграм снимком, на котором позировала в красном купальнике и розовой кепке. Певица улеглась на ступеньках, раскинув длинные ножки.
"Ловлю последние лучи", - так подписала кадр Дорофеева.
Внимание пользователей привлекла не только стройна фигура певицы, но один забавный момерт. Из-за неудачно выбранного ракурса, правая нога Нади, а именно ступня, казалось гораздо больше, чем есть на самом деле. В комментариях тут же появились хейтеры, которые не преминули случаем посмеяться над Дорофеевой.
"Ну, и ласты"; "Ого, нога 46 размера?"; "43 не меньше"; "Нога 45 го😂", - писали в Сети.
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Правда, нашлись и те, кто встал на защиту певицы: "Забавно что про размер ноги пишут почему-то именно мужчины. Не знаю, может комплексы какие... А что такое ракурс, вам неизвестно? У человека обычный женский размер ноги. Ракурс визуально эту ногу сделал длиннее. Всё. Но конечно лучше оскорбить)".
Тем не менее, Дорофеева, похоже, может и сама постоять за себя. Девушка ответила в "сториз" на грубые насмешки по поводу своего размера ноги.
"Ребята, если что - у меня нога 37,5-38. Если вдруг надумаете дарить мне обувь)))", - сыронизировала Дорофеева.
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