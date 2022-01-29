Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Надя Дорофеева обнародовала небольшой ролик, на котором продемонтрировала достоинства своей фигуры.
Дорофеева, одетая в длинное черное пальто, эффектно задрала стройную ножку и поставила ее на маленький столик, где стояла бутылка шампанского и бокал.
«И я пойду
В красивом пальто
По набережной
И встречу тебя
И в тот же миг
Закончится дождь…
Вот в таком романтическом настроении дарю большой игристый подарок», - написала певица.
Всего за 20 минут ролик просмотрели свыше 60 тысяч раз.
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Заметим, что Надя Дорофеева любит хвастаться стройной фигурой. На ее странице в Инстаграм много снимков в купальниках, нижнем белье и даже пижаме. Артистке нравится делиться личными моментами, поэтому она без стеснения может показать себя и без косметики, и без пышных нарядов.
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