Надя Дорофеева и Владимир Дантес решили отдохнуть в Тулуме, где живут на побережье, и хвастаются идеальным отдыхом, передает Politeka.net.
Артистка засняла себя в спальне, и похвасталась загорелым животом.
А позже певица решила показать вид из окна.
"А сейчас я вам покажу, как выглядит идиллия, ребят", - произнесла певица.
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На балконе у пары висел гамак, а за забором можно увидеть Карибское море.
Пара накрыла стол, за который присел Владимир Дантес, читающий книгу.
Кадры вышли действительно идеальными.
Отметим, Надя Дорофеева и Владимир Дантес вместе уже более 10 лет. Пара живет в свое удовольствие, и пока не планирует заводить детей.
По словам певицы, они задумаются о рождении не под давлением общества, а когда поймут, что готовы.
А пока у влюбленных загруженные графики. В частности, певица снова стала наставницей на шоу "Голос країни", а ее муж активно гастролирует по Украине с новыми песнями.
Как видим супруги не забывают и об отдыхе.
Напомним, Дантес на отдыхе с Дорофеевой завел себе нового друга, о таком мечтают многие
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