Популярная украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом сейчас отдыхают в Мексике, и хвастаются идеальным времяпрепровождением.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес решили отдохнуть в Тулуме, где живут на побережье, и хвастаются идеальным отдыхом, передает Politeka.net.

Артистка засняла себя в спальне, и похвасталась загорелым животом.

А позже певица решила показать вид из окна.

"А сейчас я вам покажу, как выглядит идиллия, ребят", - произнесла певица.

На балконе у пары висел гамак, а за забором можно увидеть Карибское море.

Пара накрыла стол, за который присел Владимир Дантес, читающий книгу.

Кадры вышли действительно идеальными.

Отметим, Надя Дорофеева и Владимир Дантес вместе уже более 10 лет. Пара живет в свое удовольствие, и пока не планирует заводить детей.

По словам певицы, они задумаются о рождении не под давлением общества, а когда поймут, что готовы.

А пока у влюбленных загруженные графики. В частности, певица снова стала наставницей на шоу "Голос країни", а ее муж активно гастролирует по Украине с новыми песнями.

Как видим супруги не забывают и об отдыхе.

Напомним, Дантес на отдыхе с Дорофеевой завел себе нового друга, о таком мечтают многие

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