Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співака Аліна Гросу, яка після розлучення з російським чоловіком закрутила роман з відомим російським актором і героєм своїх кліпів Романом Полянським здивувала новими фото в Instagram. Судячи з кадрів, бойфренд артистки відправився слідом за нею на відпочинок в Карпати, звідки зірка вже показувала знімки.

На нових фотографіях Аліна і Роман відображені в цікавій локації - на сіннику, і виглядає ця обстановка вельми романтично. На прогулянку співачка одягла затишну білу шубку і джинси, а свій образ доповнила модними черевиками і стильними сонцезахисними окулярами. Полянський позує поруч з коханою в джинсах, темно-деленой толстовці і теплій синій кофті.

У підписі до публікації Гросу написала: "А це ми на сіннику. Тут, виявляється, м'яко і тепло". Користувачі тут же почали коментувати нові фото зірки: "Як романтично", "Любов гріє", "Красиві", "Супер фотографії. Дуже приємно дивитися, розумниця, ангел красивий", "Ви супер! Дуже красиві! Випромінюєте тепло і щастя!".

Нагадаємо, Гросу в халаті влаштувала фотосесію в готельному номері: "Красуня наша".

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу повернулася в рідне місто і показала нову зовнішність: "Нарешті зі своїм волоссям".

Також Politeka писала, що Аліна Гросу разом з коханим захопила кадрами з весілля: "Будьте щасливі, наші янголята".