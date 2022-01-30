Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу, которая после развода с мужем закрутила роман с актером Романов Полянским, часто делится с фанатами кадрами из своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько снимков со своего отдыха в Карпатах. Недавно певица показывала кадры из родных Черновцов, теперь, похоже, поехала отдохнуть среди заснеженных гор.

На новых фотографиях Алина запечатлена в уютном отельном номере утром, она стоит к огромного панорамного окна и любуется заснеженными пейзажами. Перед камерой она появилась в белоснежном халате и с полотенцем на голове, похоже, красотка только вышла из душа, в руках она держит чашку кофе.

В подписи к публикации Гросу написала: "Снежное доброе утро. Как вам спалось?". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды: "Алина, ты красотка", "Хорошо спалось", "Доброе утро", "Красотка наша", "Алина, ты крутая девчонка", "Отлично спалось, красавица и умница наша", "Знаешь, а я выспался! А почему ты босиком?! Там не холодно?", "Пяточки сладкие", "Красивая".

Напомним, Гросу в шлеме показала экстремальные развлечения на отдыхе: "Алина, что за мансы?".

Как сообщала Politeka, Гросу вернулась в родительский дом и растрогала кадрами с маленьким братом: "Похожи, как две капли".

Также Politeka писала, что Алина Гросу похвасталась отдыхом с возлюбленным, фото: "Ждем свадьбу".