Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Алина Гросу, которая развелась с мужем и закрутила роман с известным актером Романом Полянским, поделилась в Instagram кадрами из родных Черновцов. На снимках звезда также показала новую прическу – это ее волосы, которые заметно отрасли.

На новых фотографиях Алина запечатлена в красивой заснеженной локации на прогулке, куда вышла в стильном образе. Перед камерой певица позирует в стильном бежевом пуховике с клетчатыми рукавами, который отлично подчеркнул стройную фигуру. Свой образ она дополнила темными брюками, ботинками и стильной сумкой. Волосы красотки распущены и элегантно уложены, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Гросу написала: "Наконец-то в родном городе. Наконец-то сняла наращивание, наконец-то со своими волосами и наконец-то они хорошенько отрасли после каре и постоянных покрасок. Искренне заявляю, что отращивать и оздоравливать волосы особенно удобно под афронаращиванием. Как вам? И какая фотка нра?". Поклонники тут же принялись комментировать снимки, засыпая певицу комплиментами.

Напомним, Гросу призналась, что пережила со своим возлюбленным: "Подходят к концу...".

Как сообщала Politeka, Алина Гросу похвасталась, как готовится к праздникам со своим избранником: "Лучшая пара".

Также Politeka писала, что Алина Гросу прямо на балконе блеснула формами в кружевном комбинезоне: нескромные кадры.