Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певца Алина Гросу, которая после развода с российским мужем закрутила роман с известным российским актером и героем своих клипов Романом Полянским удивила новыми фото в Instagram. Судя по кадрам, бойфренд артистки отправился вслед за ней на отдых в Карпаты, откуда звезда уже показывала снимки.

На новых фотографиях Алина и Роман запечатлены в интересной локации – на сеновале, и выглядит эта обстановка весьма романтично. На прогулку певица надела уютную белую шубку и джинсы, а свой образ дополнила модными ботинками и стильными солнцезащитными очками. Полянский позирует рядом с возлюбленной в джинсах, темно-деленой толстовке и теплой синей кофте.

В подписи к публикации Гросу написала: "А это мы на сеновале. Тут, оказывается, мягко и тепло". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото звезды: "Как романтично", "Любовь греет", "Красивые", "Супер фотографии. Очень приятно смотреть, умница, ангел красивый", "Вы супер! Очень красивые! Излучаете тепло и счастье!".

Напомним, Гросу в халате устроила фотосессию в отельном номере: "Красавица наша".

Как сообщала Politeka, Алина Гросу вернулась в родной город и показала новую внешность: "Наконец-то со своими волосами".

Также Politeka писала, что Алина Гросу вместе с возлюбленным восхитила кадрами со свадьбы: "Будьте счастливы, наши ангелочки".