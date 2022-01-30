Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певца Алина Гросу, которая после развода с российским мужем закрутила роман с известным российским актером и героем своих клипов Романом Полянским удивила новыми фото в Instagram. Судя по кадрам, бойфренд артистки отправился вслед за ней на отдых в Карпаты, откуда звезда уже показывала снимки.
На новых фотографиях Алина и Роман запечатлены в интересной локации – на сеновале, и выглядит эта обстановка весьма романтично. На прогулку певица надела уютную белую шубку и джинсы, а свой образ дополнила модными ботинками и стильными солнцезащитными очками. Полянский позирует рядом с возлюбленной в джинсах, темно-деленой толстовке и теплой синей кофте.
В подписи к публикации Гросу написала: "А это мы на сеновале. Тут, оказывается, мягко и тепло". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото звезды: "Как романтично", "Любовь греет", "Красивые", "Супер фотографии. Очень приятно смотреть, умница, ангел красивый", "Вы супер! Очень красивые! Излучаете тепло и счастье!".
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Напомним, Гросу в халате устроила фотосессию в отельном номере: "Красавица наша".
Как сообщала Politeka, Алина Гросу вернулась в родной город и показала новую внешность: "Наконец-то со своими волосами".
Также Politeka писала, что Алина Гросу вместе с возлюбленным восхитила кадрами со свадьбы: "Будьте счастливы, наши ангелочки".