46-річна Волочкова важко переживає розставання з власником банного комплексу в Підмосков'ї Сергієм Кузнєцовим. Про це говорять її останні пости в Instagram.
"Лицемірство і зрада - це дуже некрасиві якості людини...😔 я найважче переживаю розчарування в людях, яким вірила і відкривала душу...😔", - висловилася Волочкова.
Анастасія заявила, що її екс-коханому потрібен був у їхніх стосунках тільки хайп. Що саме послужило причиною розриву, обидва приховують.
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Кузнєцов прокоментував ситуацію слідом за екс-коханою. По-перше, він підтвердив, що вони розлучилися. А по-друге, натякнув на якісь "грішки" Волочкової, які ніколи їй не пробачить.
"Людина вчинила такі вчинки, які не прощу. Тому і повідомив, що ми розлучаємося. А сьогодні побачив людину, що зображає жертву", - заявив Сергій і додав, була б Волочкова нормальною людиною, то вибачилася б або просто мовчала.
Примітно, сама Анастасія, схоже, пробачила Сергію, що він нібито перебуває в розшуку на території України за терористичний акт із застосуванням зброї. Також, з'ясувалося, що раніше банщик з Одинцово був засуджений за крадіжку групою осіб за попередньою змовою.
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