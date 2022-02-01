Дочка відомої актриси Анастасії Заворотнюк Анна розповіла про чергове випробування, яке їй довелося перенести навіть під час відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net, дочка зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк 26-річна Ганна часто показує в Instagram різні кадри з життя, розповідає про себе і намагається не зачіпати тему хвороби матері.

Так, цього разу дівчина розповіла про випробування на відпочинку, які перенесла:

"Наша поїздка в Дубай цього року була справжнім випробуванням! По-перше, ми повинні були полетіти кілька тижнів тому, але потім зрозуміли, що випадково взяли квитки на лютий, довелося міняти. По-друге, за день до польоту, я моторошно отруїлася, вже думала що не зможу полетіти. Але все добре, що добре закінчується, в результаті ми тут, в чудовому місті Дубай 🕌 🪞 " - пише Ганна.

У мережі відповіли: "Аня, поділися секретом, хто тебе фоткає постійно і так добре? Ти всюди з собою тягаєш проф фотографа?; Моя принцеса кохана ❤️; як же красиво, Анна!; Гарного відпочинку!🕌💗😘; Моя ніжність🤍✨🕊; Яка ви лялечка 💔😍; Неймовірне фото 😍; Які красиві туфлі😍; Лялька😍; Була одна така поїздка; Спасибі, що радієте незважаючи ні на що».

Раньше Ганна у своїх Instagram-сторіс розповіла про те, що захворіла. Дівчина зробила тест на коронавірус і записувала Відео для шанувальників, поки чекає його результатів.

У ролику Ганна виглядає дуже хворий і слабкою. Вона розповіла, що у неї жахливо болить голова з самого ранку, також болить горло і запалені лімфовузли. Дівчина зізналася, що відчуває себе просто жахливо і звернулася до фоловерів з питанням про те, які симптоми у омікрона.

Нагадавши, Дочка онкохворої Заворотнюк поділилася одкровенням про маму, не вибираючи виразів: "мізків не вистачає...".

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