Як пише Politeka.net, відома ведуча Маша Єфросиніна, яка зараз знімається зі співачці Олею Поляковою в проекті "дорослі дівчатка", а також бере інтерв'ю у зірок в авторському проекті" іспит", показала як проводить час з сім'єю.

Зірка одружена з бізнесменом Тимуром Хромаєвим. Разом вони ростять двох дітей 17-річну дочку Нану і 7-річного сина Олександра.

Нана живе окремо від батьків, зараз закінчує школу в Канаді, і готується до вступу в іноземний вуз. Більш того дівчина не дозволяє зірковій мамі публікувати її фото, поетом у Вони з'являються в мережі вкрай рідко.

А ось фотографіями з сином Олександром Маша Єфросиніна періодично радує публіку. Так, в новому пості вона показала, як проводить вечір з дитиною і чоловіком за популярною грою.

"Супер! Це так здорово", "чоловік більше на апельсин схожий", "Кльові" « " Саша-твоя копія! Красень", - пишуть в коментарях.

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