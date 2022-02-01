Як пише Politeka.net, відома ведуча Маша Єфросиніна, яка зараз знімається зі співачці Олею Поляковою в проекті "дорослі дівчатка", а також бере інтерв'ю у зірок в авторському проекті" іспит", показала як проводить час з сім'єю.
Зірка одружена з бізнесменом Тимуром Хромаєвим. Разом вони ростять двох дітей 17-річну дочку Нану і 7-річного сина Олександра.
Нана живе окремо від батьків, зараз закінчує школу в Канаді, і готується до вступу в іноземний вуз. Більш того дівчина не дозволяє зірковій мамі публікувати її фото, поетом у Вони з'являються в мережі вкрай рідко.
А ось фотографіями з сином Олександром Маша Єфросиніна періодично радує публіку. Так, в новому пості вона показала, як проводить вечір з дитиною і чоловіком за популярною грою.
Волочкова сильно посварилася зі своїм залицяльником, якого розшукують в Україні: "Не прощу"
Обірвалося життя видатного українця, розсекречена причина трагедії: "Лежав у лікарні..."
Знаменитий актор відійшов у інший світ, сім'я спустошена: "Порожнечу в серцях не вийде заповнити"
Мартиновська з "Майстер Шеф" поділилася з українцями радістю, Ярославський не стримався: "Мої хороші..."
"Ось вам і любов": трагічні обставини відходу з життя знаменитого Куравльова сколихнули мережу
"Супер! Це так здорово", "чоловік більше на апельсин схожий", "Кльові" « " Саша-твоя копія! Красень", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна розповіла, як відпочиває з чоловіком на вихідних: "чесно вирішили..."
Як повідомляла Politeka, Полякова розкрила долю їх з Єфросиніною "дорослих дівчаток": чи будуть нові зйомки
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна знайшла пояснення, чому вона бісить українок: "не люблять наші жінки..."