Как пишет Politeka.net, известная ведущая Маша Ефросинина, которая сейчас снимается с певице Олей Поляковой в проекте "Взрослые девочки", а также берет интервью у звезд в авторском проекте "Экзамен", показала как проводит время с семьей.
Звезда замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. Вместе они растят двух детей 17-летнюю дочь Нану и 7-летнего сына Александра.
Нана живет отдельно от родителей, сейчас заканчивает школу в Канаде, и готовится к поступлению в иностранный вуз. Более того девушка не разрешает звездной маме публиковать ее фото, поэтом у они появляются в Сети крайне редко.
А вот фотографиями с сыном Александром Маша Ефросинина периодически радует публику. Так, в новом посте она показала, как проводит вечер с ребенком и мужем за популярной игрой.
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«Супер! Это так здорово», «Муж больше на апельсин похож», «Клевые», «Саша – твоя копия! Красавец», - пишут в комментариях.
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