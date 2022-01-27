Украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила на вопросы о своей карьере, поделившись своим мнением, почему некоторым не откликается то, чем она занимается.

Маша Ефросинина завоевала большую популярность в Украине, ведя различные проекты на телевидении и Ютуб, сообщает Politeka.net. Некоторым украинцам не нравится то, чем занимается звезда.

В новом интервью на канале FEDORIV VLOG, Маша Ефросинина ответила, почему она "бесит" украинского зрителя.

"Перед тобой сидит человек, словами аналитиков канала, человек, раздражающий зрительниц некоторых национальных каналов", - произнесла телеведущая.

По словам Маши Ефросининой, украинки-одногодки не любят смотреть на нее.

"Не любят наши женщины 40+, смотреть на женщину 40+, выглядящую и говорящую, как твоя покорная слуга. Она их, что? Бесит... С**рали ты успешная, красивая, богатая баба с подвешенным языком и с хорошей дикцией? С**рали нам такая ты показываешься по телевизору?", - поделилась телеведущая.

Маша Ефросинина отметила, что именно по этой причине ей отказали в работе на нескольких проектах.

"Я могу только сесть и поплакать в уголочке. Это аналитика... Мне нужно что? Не закрашивать свою седину? Уподобляться и так далее? Я ничего изменить не могу", - подчеркнула звезда.

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