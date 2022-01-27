Маша Ефросинина завоевала большую популярность в Украине, ведя различные проекты на телевидении и Ютуб, сообщает Politeka.net. Некоторым украинцам не нравится то, чем занимается звезда.
В новом интервью на канале FEDORIV VLOG, Маша Ефросинина ответила, почему она "бесит" украинского зрителя.
"Перед тобой сидит человек, словами аналитиков канала, человек, раздражающий зрительниц некоторых национальных каналов", - произнесла телеведущая.
По словам Маши Ефросининой, украинки-одногодки не любят смотреть на нее.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
"Холостяк" Добрынин впервые показал дом на берегу океана, в котором живет с сыном и Квитковой: "Почти в джунглях"
Мужа известной украинской певицы подозревают в серьезном преступлении: "Грозит до 12 лет тюрьмы"
Дочь Анджелины Джоли в дырявых штанах сразила наповал рядом с исхудавшей мамой: кадры с прогулки
Самая богатая певица Украины показала свою маму, которая приглядывает за ней в больнице: «Букет осложнений»
Маша Ефросинина отметила, что именно по этой причине ей отказали в работе на нескольких проектах.
"Я могу только сесть и поплакать в уголочке. Это аналитика... Мне нужно что? Не закрашивать свою седину? Уподобляться и так далее? Я ничего изменить не могу", - подчеркнула звезда.
Напомним, Ефросининой посыпались "угрозы" после интервью с Усиком
Как сообщала Politeka, редкие фото мамы Маши Ефросининой вызвали изумление
Также Politeka писала, Полякова в сияющем мини оторвалась на танцполе с Ефросининой и Астафьевой