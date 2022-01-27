Как передает Politeka.net, Ольга Полякова уже давно работает с Машей Ефросининой над шоу "Взрослые девочки". В выпусках они обсуждают важные и актуальные темы для девушек и женщин и разбирают разные проблемы. На этот раз Полякова опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица решила рассказать о том, что после уходовых процедур она отправится на съемки новых выпусков "Взрослых девочек", где они уже подготовили две интересные темы и скоро поклонники шоу смогут их посмотреть.
"Всем привет, дорогие мои! Итак, у меня есть для вас одна радостная новость. Прямо сейчас, после процедуры в клинике, я еду на съемки. А на съемки я еду новых "Взрослых девочек". И у нас сегодня очень крутые две темы, которые мы будем снимать, и вскоре вы сможете их увидеть. Скажите, вы ждете?", — спросила у поклонников Ольга Полякова.
Напомним, Полякова заняла кресло тренера в новом сезоне шоу "Голос країни", где уже обзавелась одним участником в своей команде.
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