Як передає Politeka.net, Вікторія Маремуха прославилася як учасниця другого сезону проєкту "Супермодель по-українськи". Як відомо, вона мало не вийшла заміж за свого обранця - Луї, однак, через три місяці після пропозиції, він їй змінив. На інтерв'ю "DOROTYE" Маремуха детально розповіла причину розриву. Варто відзначити, що зараз вони знову разом.

"Він відразу мені сказав про це сам. Я відразу розуміла, що це трапиться тому що у нас не було інтиму. Це була частково моя вина. Я тоді не знала, що у мене ендометріоз. У мене просто не було лібідо, ну все, просто не хочеться. На підсвідомості я і хотіла, напевно, щоб він не знаю...десь знайшов розраду", - зізналася Вікторія Маремуха.

"Він молодий чоловік у якого все добре з лібідо, і що йому робити? Ну місяць-два-три, ну не може він так. І просто він тусив десь з друзями, там зустрілася йому знайома...Я знала, що так буде. Коли ти довго живеш з людиною, ти відчуваєш. З ранку він мені дзвонить і каже, Я зробив дещо погане. Це було за кілька днів до Великодня, ми повинні були їхати до моїх батьків. У мене просто сльози на очах. Я десь хотіла, щоб він так зробив, а з іншого боку боляче", - розповіла Маремуха.

"Я боялася, що після цього я перестану його любити, що почуття пропадуть. Я пам'ятаю, як зараз, кота пахву, тут сумка і поїхала до батьків. Батькам розповіла, вони почали підтримувати. Я місяць просиділа з батьками, Я вимкнула тоді телефон, через тиждень включила. Там і купа повідомлень з вибаченнями, і дзвінки та це все. Я почала про це думати все, що це частково і моя вина...У мене сильний був гормональний збій. Він все-таки випросив у мене вибачення, я працювала з психологом", - згадала Вікторія Маремуха.

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