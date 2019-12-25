Фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк не боялась показать себя без макияжа в сети
Об этом пишет Politeka, со ссылкой на Инстаграм телеведущей.
На представленном фото Плакидюк фотографирует сама себя в зеркале. Очевидно, что девушка только проснулась, так как на ней нет ни грамма косметики. Кроме того, позирует она обнаженной, лишь слегка прикрывшись простыней.
В комментрариях подписчики уже успели оставить свои отзывы, отметив, что Соня выглядит без макияжа моложе своих лет.
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«Без косметики, моложе выглядишь 💕», «Ваууууууу такая красивая без макияжа 😍😍😍», «Вы очень красивая», «Вы от природы такая рыженькая ?», «Великолепна 💫♥️», - пишут в соцсетях.
Ранее мы писали о том, что участница проекта "Супермодель по-украински-2" наконец дождалась предложения руки и сердца от своего бойфренда
О переменах в личной жизни телеведущая и модель Виктория Маремуха поделилась на страницах соцсетей.
В частности девушка обнародовала кольцо и серию фотографий, сделанных с ее возлюбленным французом Луи.
Известно, что избранник телеведущей бизнесмен и ему 34 года. Пара познакомилась в Киеве на вечеринке общего друга.
Судя по отмеченной геолокации, помолвка состоялась в центре Парижа.
Обратим внимание, что поздравить пару поспешили такие ведущие как Лилия Ребрик и Александр Педан, фотограф Соня Плакидюк, актриса Анастасия Задорожная и участницы проекта "Супермодель по-украински".
А ведущая Леся Никитюк, спросила у Маремухи, кто будет главной тамадой на свадьбе:
«Увііііііі! вітаю!!! Хто веде весілля?, - написала Леся.
Другие фолловеры также поздравили молодых с таким важным событием, а также восхитились обручальным кольцом Виктории.
Напомним, что Звезда "Топ-модель по-украински" устроила горячие игры с девушкой: "Что вы делаете?"
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