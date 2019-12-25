Фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк не боялась показать себя без макияжа в сети

Об этом пишет Politeka, со ссылкой на Инстаграм телеведущей.

На представленном фото Плакидюк фотографирует сама себя в зеркале. Очевидно, что девушка только проснулась, так как на ней нет ни грамма косметики. Кроме того, позирует она обнаженной, лишь слегка прикрывшись простыней.

В комментрариях подписчики уже успели оставить свои отзывы, отметив, что Соня выглядит без макияжа моложе своих лет.

«Без косметики, моложе выглядишь 💕», «Ваууууууу такая красивая без макияжа 😍😍😍», «Вы очень красивая», «Вы от природы такая рыженькая ?», «Великолепна 💫♥️», - пишут в соцсетях.

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О переменах в личной жизни телеведущая и модель Виктория Маремуха поделилась на страницах соцсетей.

В частности девушка обнародовала кольцо и серию фотографий, сделанных с ее возлюбленным французом Луи.

Известно, что избранник телеведущей бизнесмен и ему 34 года. Пара познакомилась в Киеве на вечеринке общего друга.

Судя по отмеченной геолокации, помолвка состоялась в центре Парижа.

Обратим внимание, что поздравить пару поспешили такие ведущие как Лилия Ребрик и Александр Педан, фотограф Соня Плакидюк, актриса Анастасия Задорожная и участницы проекта "Супермодель по-украински".

А ведущая Леся Никитюк, спросила у Маремухи, кто будет главной тамадой на свадьбе:

«Увііііііі! вітаю!!! Хто веде весілля?, - написала Леся.

Другие фолловеры также поздравили молодых с таким важным событием, а также восхитились обручальным кольцом Виктории.

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