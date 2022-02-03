Как передает Politeka.net, Виктория Маремуха прославилась как участница второго сезона проекта "Супермодель по-українськи". Как известно, она чуть не вышла замуж за своего избранника - Луи, однако, через три месяца после предложения, он ей изменил. На интервью "DOROTYE" Маремуха подробно рассказала причину разрыва. Стоит отметить, что сейчас они снова вместе.

"Он сразу мне сказал про это сам. Я сразу понимала, что это случится потому что у нас не было интима. Это была частично моя вина. Я тогда не знала, что у меня эндометриоз. У меня просто не было либидо, ну всё, просто не хочется. На подсознании я и хотела, наверное, чтобы он не знаю...где-то нашел утешение", — призналась Виктория Маремуха.

"Он молодой мужчина у которого всё хорошо с либидо, и что ему делать? Ну месяц-два-три, ну не может он так. И просто он тусил где-то с друзьями, там встретилась ему знакомая...Я знала, что так будет. Когда ты долго живешь с человеком, ты чувствуешь. С утра он мне звонит и говорит, я сделал кое-что плохое. Это было за несколько дней до Пасхи, мы должны были ехать к моим родителям. У меня просто слёзы на глазах. Я где-то хотела, чтобы он так сделал, а с другой стороны больно", — рассказала Маремуха.

"Я боялась, что после этого я перестану его любить, что чувства пропадут. Я помню, как сейчас, кота подмышку, тут сумка и поехала к родителям. Родителям рассказала, они начали поддерживать. Я месяц просидела с родителями, я выключила тогда телефон, через неделю включила. Там и куча уведомлений с извинениями, и звонки и это всё. Я начала про это думать всё, что это частично и моя вина...У меня сильный был гормональный сбой. Он всё-таки выпросил у меня извинения, я работала с психологом", — вспомнила Виктория Маремуха.

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