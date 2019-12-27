Фотограф и эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк в откровенном наряде взбудоражила фантазию фанатов

Как передает Politeka, Соня является активным пользователем сети Instagram, где частенько радует подписчиков новыми снимками, сделанными как во время фотоссесий, так и в повседневной жизни.

На новом фото Плакидюк предстала в довольном экстравагантном образе. На ней надето черное платье с широкой юбкой и тугим корсетом, которое подчеркивает пышные формы телезвезды. На голове у нее заплетены две косы, а на лице яркий макияж. Отметим, что девушка держит биту.

«А вы готовы к святой Санта-Муэрте?? Сегодня о 19:00 фантастический финал сезона», - подписала она.

Ранее, звезда «топ-модели», показала короткое видео, сделанное в этом же дерзком наряде.

В комментрариях подписчики уже успели оставить свои отзывы, отметив, что Соня выглядит сногшибательно.

«Соня, вы фантастичны!», «С первого шага взяла в плен ❤️», «Вот это сис*ки!😍», «Настоящая украинская женщина», «Вы богиня просто😍😍😍», «Сколько с*кса и эстетики 😍»,- пишут в сети.

Ранее мы писали о том, что участница проекта "Супермодель по-украински-2" наконец дождалась предложения руки и сердца от своего бойфренда

О переменах в личной жизни телеведущая и модель Виктория Маремуха поделилась на страницах соцсетей.

В частности девушка обнародовала кольцо и серию фотографий, сделанных с ее возлюбленным французом Луи.

Известно, что избранник телеведущей бизнесмен и ему 34 года. Пара познакомилась в Киеве на вечеринке общего друга.

Судя по отмеченной геолокации, помолвка состоялась в центре Парижа.

Обратим внимание, что поздравить пару поспешили такие ведущие как Лилия Ребрик и Александр Педан, фотограф Соня Плакидюк, актриса Анастасия Задорожная и участницы проекта "Супермодель по-украински".

Напомним, что Звезда "Топ-модель по-украински" устроила горячие игры с девушкой: "Что вы делаете?"

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