Українська телеведуча Ольга Фреймут розкрила, яких правил поведінки потрібно дотримуватися за кермом автомобіля, і дала пораду пішоходам.

Ольга Фреймут у своєму мікроблозі Instagram навчає українців правилам етикету, передає Politeka.net. Зірка розповідає, як поводитися в суспільстві, а цього разу поділилася порадами для водіїв і пішоходів. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Делікатні поради про поведінку в автомобілі від мене", - написала співачка.

Зокрема Ольга Фреймут зазначила, що пішоходи повинні переходити дорогу швидко, щоб не утворювалися затори. А водіям потрібно пам'ятати, що їх видно, тому краще не робити те, що не прийнято на людях, наприклад, чухатися.

"Потрібно написати повідомлення - будь ласка, з'їжджайте на узбіччя і пишіть, життя - найдорожче, що у нас є", - додала телеведуча.

Публікація швидко зібрала понад 15 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Життя одне❤️💯", "👏👏👏🔥🔥🔥😍😍😍. Так, пішоходи не виховані так, як і водії, чим крутіше авто тим зловживають правилами. Це не круто, а тупо! Поважайте один одного!", "Головне переходити дорогу не на лобовому склі, а по зебрі🙌 🏻".

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