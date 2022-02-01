Телеведущая Оля Фреймут рассказала о звонках, которые ее пугают, поделившись своими мыслями с фанатами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - популярная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость также ведет блог в Инстаграм, где в этот раз решила рассказать о телефонных звонках.

"О телефонных звонках

Каждый раз, когда звонит телефон и особенно когда высвечивается неизвестный номер, я пугаюсь.

Мнения эпические и трагические: «Кого-то сбила машина?»; "Умер дедушка?»; "Забыла уплатить налоги и теперь у меня отберут все-все и даже любимое фортепиано?", - написала Оля.

Также звезда добавила фото, на котором позировала в эффектном платье.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это все конечно хорошо, но... друзьям звонить без разрешения нельзя?? Это вообще как? ))) Друзья на то и друзья, чтобы с ними чувствовать себя нужными и на равне с родными). Это уже слишком конечно", "Тысяча раз согласна. Звонок без предупреждения воспринимаю хамством как грохот в дверь кулаками. Сейчас есть миллион способов спросить удобно ли созвониться, но для некоторых людей это выглядит как "выделяется фифа", а у меня потом стресс от них "да я просто поболтать", "купите что-то что никому не надо", "Оказывается моя привычка переспрашивать сообщением «можно ли вам позвонить» за этикетом. Круто) Всегда думала, что это обычное дело".

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