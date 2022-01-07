Украинская телеведущая, экс-участница «Танцев со звездами» Ольга Фреймут, которая предпочитает элегантный и сдержанный стиль, покорила ярким макияжем.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Ольга Фреймут опубликовала праздничное фото, сделанное за столом. Она прикрыла глаза, продемонстрировав невероятно яркий макияж, который выгодно подчеркнул ее светлые волосы. Аккуратные локоны и счастливый задумчивый вид придали кадру особую атмосферу.

«Пусть Вифлеемская звезда воссияет в душе каждого. Христос рождается», - подписала фото телеведущая.

В комментариях Ольге Фреймут оставили массу приятных слов и поздравлений.

«Очень красивая», «Шикарная и утонченная», «С Рождеством, красавица)», «С Рождеством! Пусть согревает сердца!», «Счастья вам, добра, мира, здоровья, радости много», «Какая красавица», «Невероятная», «Очень хорошая», «Какая же вы красивая», «Непревзойденная», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Ольга Фреймут все реже появляется на телеэкранах, но всерьез занимается своим собственным издательством, а также школой этикета.

Напомним, что Ольга Фреймут засветилась за границей в стильном прикиде: фото.

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