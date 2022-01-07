Как передает Politeka.net, в Инстаграм Ольга Фреймут опубликовала праздничное фото, сделанное за столом. Она прикрыла глаза, продемонстрировав невероятно яркий макияж, который выгодно подчеркнул ее светлые волосы. Аккуратные локоны и счастливый задумчивый вид придали кадру особую атмосферу.
«Пусть Вифлеемская звезда воссияет в душе каждого. Христос рождается», - подписала фото телеведущая.
В комментариях Ольге Фреймут оставили массу приятных слов и поздравлений.
«Очень красивая», «Шикарная и утонченная», «С Рождеством, красавица)», «С Рождеством! Пусть согревает сердца!», «Счастья вам, добра, мира, здоровья, радости много», «Какая красавица», «Невероятная», «Очень хорошая», «Какая же вы красивая», «Непревзойденная», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Ольга Фреймут все реже появляется на телеэкранах, но всерьез занимается своим собственным издательством, а также школой этикета.
Напомним, что Ольга Фреймут засветилась за границей в стильном прикиде: фото.
Ранее Politeka сообщала, что Оля Фреймут продемонстрировала стройную фигуру в розовом наряде: "Очень красивая".
Также Politeka писала, что Оля Фреймут покинула Украину, показав, как обустроилась на новом месте: "Когда детям...".