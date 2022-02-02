Ольга Фреймут в своем микроблоге Инстаграм обучает украинцев правилам этикета, передает Politeka.net. Звезда рассказывает, как вести себя в обществе, а этот раз поделилась советами для водителей и пешеходов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Деликатные советы о поведении в автомобиле от меня", - написала певица.
В частности Ольга Фреймут отметила, что пешеходы должны переходить дорогу быстро, чтобы не образовывались пробки. А водителям нужно помнить, что их видно, поэтому лучше не делать то, что не принято на людях, например, чесаться.
"Нужно написать сообщение - пожалуйста, съезжайте на обочину и пишите, жизнь - самое дорогое, что у нас есть", - добавила телеведущая.
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Публикация быстро собрала более 15 тысяч просмотров и много комментариев:
"Жизнь одна❤️💯", "👏👏👏🔥🔥🔥😍😍😍. Да, пешеходы не воспитаны так, как и водители, чем круче авто тем злоупотребляют правилами. Это не круто, а тупо! Уважайте друг друга!", "Главное переходить дорогу не на лобовом стекле, а по зебре 🙌🏻".
Напомним, что Оля Фреймут взялась учить украинцев правильно ездить в авто
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