Екс-партнер Санти Дімопулос, хореограф Макс Леонов після перемоги на проекті продовжив участь у зйомках нового сезону, повідомляє Politeka.net. Однак досягти перемоги в черговому сезоні з Євгенією Власовою хореографу не вдалося.
Завдяки участі в "Танцях з зірками" про Макса Леонова дізналися практично всі українці. Тільки на сторінку хореографа в Instagram підписані 19,4 тисячі користувачів Мережі.
У своєму новому пості екс-партнер Санти Дімопулос зізнався у труднощах, які йому довелося пережити. Відомо, що 14 жовтня минулого року танцівник потрапив у ДТП, в результаті постраждав тільки його автомобіль.
"Нарешті закінчилася епопея з ремонтом мого бетмобіля 💪", - написав хореограф.
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У публікації артист поскаржився одну зі страхових компаній, в якій обслуговувався. Макс Леонов зазначив, що в ній не було клієнтоорієнтованості, і довелося доводити свою правоту.
"Шкода, що наша законодавча влада абсолютно не захищає права споживача. Всі плюшки страховим гігантам, які знищують в прах мрію звичайної людини", - зазначив Макс Леонов.
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