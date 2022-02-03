Як пише Politeka.net, відома ведуча Маша Єфросиніна, яка одружена з бізнесменом Тимуром Хромаєвим, і має двох дітей 17-річну дочку Нану і 7-річного сина Олександра, поділилася новими сімейними кадрами.
Зараз Маша Єфросиніна проводить час вдома з сином, який прихворів.
"Значить, до четвертого дня дитячого лікарняного обговорені всі теми! Залишилося обговорювати лише буття. І в ньому, за версією Олександра, Я-сосиска", - зазначила телеведуча і показала цікаві кадри.
"Ти-сосиска. Ти така кругла, як сосиска», - сказав син телеведучої, чим спантеличив зіркову маму.
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"А чому сосиска? Чому я не схожа на квітку там який-нибуть? Чому на сосиску?», - запитати Маша Єфросиніна.
"Тому що ти розміру, як сосиска. Всі люди такі», - пояснив хлопчик.
Проте, після зауваження сина Маша Єфросиніна вирушила на бігову доріжку.
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