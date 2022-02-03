Как пишет Politeka.net, известная ведущая Маша Ефросинина, которая замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым, и имеет двух детей 17-летнюю дочь Нану и 7-летнего сына Александра, поделилась новыми семейными кадрами.
Сейчас Маша Ефросинина проводит время дома с сыном, который приболел.
«Значит, к четвертому дню детского больничного обговорены все темы! Осталось обсуждать лишь бытие. И в нем, по версии Александра, я – сосиска», - отметила телеведущая и показала интересные кадры.
«Ты – сосиска. Ты такая кругла, как сосиска», - сказал сын телеведущей, чем озадачил звездную маму.
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«А почему сосиска? Почему я не похожа на цветок там какой-нибуть? Почему на сосиску?», - спросила Маша Ефросинина.
«Потому что ты размера, как сосиска. Все люди такие», - объяснил мальчик.
Тем не менее, после замечания сына Маша Ефросинина отправилась на беговую дорожку.
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