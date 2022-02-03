Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним артистом і чоловіком Наді Дорофєєвої. Як відомо, не так давно у співака відбувся перший сольний концерт. На своїй сторінці в Instagram Дантес заговорив про те, як любить самотність і на кадрах показав, як любить проводити час.

Найкращі речі зі мною відбуваються, коли я залишаюся сам.



"Коли я в тиші, починаю писати музику. Придумую кліпи. Пишу монологи для стендапу. Продумую план на найближчий квартал або півроку. Ну щоб якось приборкати думки. Хоча..не завжди виходить ефективно, тому що серіальчики і ютуб ніхто не відміняв)

Звичайно, круто якщо поруч з тобою близькі, які скажуть чесно: тут не те, там не так (навіть коли це боляче і не дуже приємно. А так найчастіше і буває, це ж близькі). Але тільки коли я залишаюся сам, я можу сказати собі: "Вов, ну це відверта ****я, давай переробляти" або "Ось, це красиво, це можна показати", коротше не підсолоджую пігулку



Люблю, коли нічого зайвого

А чим ви займаєтеся на самоті?", - запитав у шанувальників Володимир Дантес.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Вовочка, улюблений ти для мене завжди та у всьому номер 1", "Клас", "Тим же самим! Відмінно творчо думається в душі! Не знаю чому, але це як в туалеті, тільки крутіше", "Красивий", "Наш краш".

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