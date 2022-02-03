Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным артистом и мужем Нади Дорофеевой. Как известно, не так давно у певца состоялся первый сольный концерт. На своей странице в Инстаграм Дантес заговорил о том, как любит одиночество и на кадрах показал, как любит проводить время.

Лучшие вещи со мной происходят, когда я остаюсь сам.



"Когда я в тишине, начинаю писать музыку. Придумываю клипы. Пишу монологи для стендапа. Продумываю план на ближайший квартал или полгода. Ну чтоб как-то обуздать мысли. Хотя..не всегда получается эффективно, потому что сериальчики и ютуб никто не отменял)

Конечно, круто если рядом с тобой близкие, которые скажут честно: тут не то, там не так (даже когда это больно и не очень приятно. А так чаще всего и бывает, это ж близкие). Но только когда я остаюсь сам, я могу сказать себе: "Вов, ну это откровенная ****я, давай переделывать" или "Воооот, это красиво, это можно показать", короче не подслащаю пилюлю🤣



Люблю, когда ничего лишнего🤟🏼

А чем вы занимаетесь в одиночестве?", — спросил у поклонников Владимир Дантес.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Вовочка, любимый ты для меня всегда и во всем номер 1", "Класс", "Тем же самым! Отлично творчески думается в душе! Не знаю почему, но это как в туалете, только круче", "Красивый", "Наш краш".

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