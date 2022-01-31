Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом. Звезда решил в своем Инстаграм прокомментировать хайп вокруг беременности певицы Рианны.
"Просто женщина беременна от мужчины. Но все, издания, блогеры сообщают об этом. Согласен, это очень вау! Никогда такого не было в мире! Ну, мамки-инстаграмки, фас на меня. Я ж это все не понимаю. Вот будут свои, тогда пойму".
На фоне можно увидеть снимок Рианны с беременным животом. Известно, что 33-летняя американская певица беременна первенцем. О беременности стало известно благодаря журналу People, который опубликовал ее фотосессию, в которой она приняла участие со своим любимым - рэпером A$AP Rocky. Пара после фотосессии никак еще не комментировала эту новость.
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