Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, комик, тренер "Лиги Смеха" Владимир Дантес, который является мужем певицы Нади Дорофеевой, поделился с фанатами своей бедой. Оказалось, что после отдыха в Мексике Вова обнаружил на руке странное пятно, которое его не на шутку встревожило.
В своих Instagram-сторис Дантес опубликовал фото руки и предложил фанатам выбрать один из вариантов, что с ними случилось. "После Мексики появилось это пятно на руке. Что это? Варианты моих знакомых: лишай, ожог, аллергия, стрела Амура. Варианты бомба, но я съезжу к врачу", - подписал сторис певец.
Позже, после визита к врачу, Владимир ответил поклонникам, что с ним случилось. Он записал видео из машины и рассказал: "Ребят, все нормально с рукой. Оказывается, это был просто с чем-то контакт, здер эпидермиса".
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