Як пише Politeka.net, "Голос країни" -популярний український талант-проект, 12-й сезон якого стартував зовсім недавно. Тренерами стали Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Святослав Вакарчук і Потап. У новому випуску, який покажуть у неділю, на проекті спробує свої сили дочка Костянтина Меладзе - Лея. У промо показали частково виступ дівчини, але не показали, хто з суддів розвернувся до дочки Меладзе. Відео було розміщено на Ютубі і в Instagram.
Фанати відразу почали обговорювати виступ дівчини в коментарях на Ютубі:
"Талановита дівчинка...Яка різниця, чия вона дочка. Прийшла сама ,на конкурс, боротися нарівні з усіма... Респект !!!", "Хлопці! Ну ніколи не повірю, що тренери не знають, що співають діти або онуки своїх чимало відомих батьків... Я вважаю, що в" голосі" повинні співати ті, які не можуть самі себе просунути, у яких немає ні мами, ні тата"," Ля, яка", " Ой шось не витягує мала, не пройде..Хоча це ж ШОУ, всі знають хто за спиною))","Дивіться, розмовляє українською, на відміну від батька і мачухи".
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