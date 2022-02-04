Как пишет Politeka.net, "Голос країни" - популярный украинский талант-проект, 12-й сезон которого стартовал совсем недавно. Тренерами стали Надя Дорофеева, Оля Полякова, Святослав Вакарчук и Потап. В новом выпуске, который покажут в воскресенье, на проекте попробует свои силы дочь Константина Меладзе - Лия. В промо показали частично выступление девушки, но не показали, кто из судей развернулся к дочери Меладзе. Видео было размещено на Ютубе и в Инстаграм.

Фанаты сразу начали обсуждать выступление девушки в комментариях на Ютубе:

"Талантливая девочка...Какая разница, чья она дочь. Пришла сама ,на конкурс ,бороться наравне со всеми... Респект !!!", "Ребята! Ну никогда не поверю, что тренеры не знают, что поют дети или внуки своих немало известных родителей... Я считаю, что в "Голосе" должны петь те, которые не могут сами себя продвинуть, у которых нет ни мамы, ни папы", "Ля, какая", "Ой шось не вытягивает малая, не пройдет..Хотя это ведь ШОУ ,все знают кто за спиной))", "Смотрите, разговаривает на украинском, в отличии от отца и мачехи".

Напомним, дочка Меладзе на "Голосі країни" рассорила украинцев

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