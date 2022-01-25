Как сообщает Politeka.net, 17-летняя дочь известного продюсера и композитора Константина Меладзе Лия на презентации нового сезона "Голосу країни" рассказала, какие у нее отношения с женой отца известной певицей Верой Брежневой.

Так, по словам девушки, она никак вообще не общается с Верой, однако и конфликтов у них тоже нет. По словам Лии, она поддерживает связь только со своим отцом Константином Меладзе.

Также Лия Меладзе добавила, что общается с именитым отцом в соцсетях и они видятся, когда он бывает в украинской столице, где она живет с мамой.

"Когда он в Киеве, мы всегда вместе проводим время", – призналась дочь Меладзе.

Напомним, "Ну как же без деток знаменитостей": дочка Меладзе на "Голосі країни" рассорила украинцев.

Как сообщала Politeka, Выступление Меладзе на шоу "Співають всі" привело украинцев в ярость: "Следующие Киркоров и Лолита?".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева остро ответила на критику и показала стареющего Меладзе: "Идите, а то...".