Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде висміяла акцент, який досі у неї зберігся після багатьох років життя в Україні.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася кумедними кадрами зі зйомок шоу «Орел і Решка» у своєму Тіктоку. 25-річна Андраде переїхала в Україну з Болівії коли їй було 13 років. З тих пір дівчина встигла вивчити українську та російську мови, проте іноді дитинство, проведене в іншій країні, дає про себе знати.

У новій добірці кадрів Мішель показала моменти зі своїми смішними застереженнями під час зйомок "Орла і Решки".

Так, Андраде назвала тім'ячко "матічком", заплуталася в відмінюванні слова "рагу", забула, як вимовляється слова "поїдання" і "дотримані", а також в якийсь момент повідомила, що "Вся Софія стоїть над мінеральними водочками".

Втім, співачка ставиться до таких кумедних застережень з гумором.

"Ржу не можу. Така я", - підписала кадри Андраде.

Її шанувальники також не змогли пройти повз.

"Каже мило і смішно", "а чому не український?", "Смак раги", "мінеральними водочками", "все таки ти Болівійка ) іспанський акцент трохи є", "Мені подобається акцент", - пишуть люди.

Нагадаэмо, зірка "Орел і Решка" Андраде з укладанням і мейкапом здивувала перетворенням.

Як повідомляла Politeka, зірка "Орел і Решка" Андраде зраділа океану, полетівши з України.

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