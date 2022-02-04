Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде высмеяла акцент, который до сих пор у нее сохранился после многих лет жизни в Украине.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась забавными кадрами со съемок шоу «Орел и Решка» в своем ТикТоке. 25-летняя Андраде переехала в Украину из Боливии когда ей было 13 лет. С тех пор девушка успела выучить украинский и русский языки, однако иногда детство, проведенное в другой стране, дает о себе знать.

В новой подборке кадров Мишель показала моменты со своими смешными оговорками во время съемок «Орла и Решки».

Так, Андраде назвала темечко «матичком», запуталась в склонении слова «рагу», забыла, как произносится слова «поедания» и «соблюдены», а также в какой-то момент сообщила, что «Вся София стоит над минеральными водочками».

Впрочем, певица относится к таким забавным оговоркам с юмором.

«Ржу не могу. Такая я», - подписала кадры Андраде.

Ее поклонники также не смогли пройти мимо.

«Говорит мило и смешно», «А почему не украинский?», «Вкус раги», «минеральными водочками», «Все таки ты Боливийка ) Испанский акцент немного есть», «Мне нравится акцент», - пишут люди.

Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде с укладкой и мейкапом удивила преображением.

Как сообщала Politeka, звезда "Орел и Решка" Андраде обрадовалась океану, улетев из Украины.

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