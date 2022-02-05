Деякий час тому юнак не на жарт налякав фанатів, так як повністю зник з мережі. Це навело шанувальників на думки про те, що з їх улюбленцем щось сталося.

Як повідомляє Politeka.net, онук Алли Пугачової і син Христини Орбакайте - 23-річний Дені довгий час не давав про себе знати в соціальних мережах. Підписники хлопця занепокоїлися не на жарт і припустили, що з онуком Алли Пугачової щось сталося.

На радість користувачів мережі він записав звернення до фоловерів в Instagram-Stories. Хлопець розповів, що хворів.

Син російської співачки Христини Орбакайте і чеченського підприємця Руслана Байсарова, зізнався, що січень у нього видався насиченим.

"Всім привіт, давно не бачилися. Як пройшов ваш нескінченно довгий січень. Я за цей час здавалося встиг зробити буквально все: побував з сім'єю, відвідав різні заходи. Їх організатори надихнули мене на весь рік вперед", - повідомив 23-річний Дені.

Онук Алли Пугачової також зізнався, що встиг захворіти і назвав свій небезпечний діагноз.

"Я також встиг перехворіти Омікроном. Поки перехворів цим штамом і сидів на ізоляції, то встиг перемалювати декор в кімнаті, намалював картини. А також розпланував весь рік", - заявив він.

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