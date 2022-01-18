Двійнята Алли Пугачової й Максима Галкіна з самого раннього віку завоювали велику популярність, передає Politeka.net. У Мережі з'являються фан-групи, присвячені дітям, в яких регулярно публікують відео, в тому числі, там, де вони з батьками.

Так, в одному з нових відео Алла Пугачова обіймала Лізу і Гаррі, які розчулили поведінкою з матір'ю. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

За дві години публікація зібрала понад 5000 переглядів і багато коментарів. Одні користувачі Мережі із захопленням спостерігали за дітлахами та їх мамою, а інші - навпаки помітили цікаву особливість.

"Турботлива мама❤❤❤👍 👍 👍", "ніколи не цілує дітей"," мені теж це здається дивним - завжди відвертає обличчя ...ну так кожен по-своєму", "мені 62 роки у мене троє дітей і 11 онуків і ніколи на людях не цілувала дітей, онуків", "холодні обійми, ні ласки не відчувається, ні ніжності, може так мені здалося!",- написали коментатори.

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