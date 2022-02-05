Некоторое время назад юноша не на шутку напугал фанатов, так как полностью пропал из сети. Это навело поклонников на мысли о том, что с их любимчиком что-то приключилось.

Как сообщает Politeka.net, внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте - 23-летний Дени долгое время не давал о себе знать в социальных сетях. Подписчики парня забеспокоились не на шутку и предположили, что с внуком Аллы Пугачевой что-то случилось.

На радость пользователей сети он записал обращение к фолловерам в Инстаграм-Stories. Парень рассказал, что болел.

Сын российской певицы Кристины Орбакайте и чеченского предпринимателя Руслана Байсарова, признался, что январь у него выдался насыщенным.

"Всем привет, давно не виделись. Как прошел ваш бесконечно длинный январь. Я за это время казалось успел сделать буквально все: побывал с семьей, посетил различные мероприятия. Их организаторы вдохновили меня на весь год вперед", - сообщил 23-летний Дени.

Внук Аллы Пугачевой также признался, що успел заболеть и назвал свой опасный диагноз.

"Я также успел переболеть Омикроном. Пока переболел этим штаммом и сидел на изоляции, то успел перерисовать декор в комнате, нарисовал картины. А также распланировал весь год", - заявил он.

Напомним, Пугачева привела в недоумение поведением со своими маленькими детьми.

Как сообщала Politeka, внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях.

Также Politeka писала, внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы.