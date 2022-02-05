Как сообщает Politeka.net, внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте - 23-летний Дени долгое время не давал о себе знать в социальных сетях. Подписчики парня забеспокоились не на шутку и предположили, что с внуком Аллы Пугачевой что-то случилось.
На радость пользователей сети он записал обращение к фолловерам в Инстаграм-Stories. Парень рассказал, что болел.
Сын российской певицы Кристины Орбакайте и чеченского предпринимателя Руслана Байсарова, признался, что январь у него выдался насыщенным.
"Всем привет, давно не виделись. Как прошел ваш бесконечно длинный январь. Я за это время казалось успел сделать буквально все: побывал с семьей, посетил различные мероприятия. Их организаторы вдохновили меня на весь год вперед", - сообщил 23-летний Дени.
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Внук Аллы Пугачевой также признался, що успел заболеть и назвал свой опасный диагноз.
"Я также успел переболеть Омикроном. Пока переболел этим штаммом и сидел на изоляции, то успел перерисовать декор в комнате, нарисовал картины. А также распланировал весь год", - заявил он.
Напомним, Пугачева привела в недоумение поведением со своими маленькими детьми.
Как сообщала Politeka, внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях.
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