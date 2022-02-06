Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка, ведуча шоу "Твій день" Руслана Писанка впала на сцені прямо під час виступу. Сталося це в п'ятницю, 4 лютого, під час вистави "Поїзд "Одеса-МАМА". Артистку відразу госпіталізували в лікарню, і тільки в неділю, 6 лютого, вона вийшла на зв'язок в Facebook, і пояснила, що сталося.
За словами Руслани, під кінець вистави вони з іншими акторами виходять на уклін і виконують коротенький танець. Оскільки актриса була на підборах, то допускає, що трохи оступилася і через це впала.
Наслідки цього падіння вельми невтішні-вона зламала ногу і тепер потрібна операція. "Змушена констатувати - діагноз - перелом ноги зі зміщенням. На жаль, без операції не обійтися", - розповіла Писанка. Вона також додала, що в понеділок зберуться на консиліум необхідні лікарі і вирішать питання щодо хірургічного втручання.
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В поки Руслану Писанку у лікарні підтримує чоловік, також слова підтримки висловили шанувальники і зіркові колеги, серед яких Ольга Сумська, Юрій Горбунов та Олеся Жураковська та інші.
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